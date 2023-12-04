Первые результаты "управляемой гибкости" курса: НБУ подытожил ситуацию на валютном рынке
Источник:НБУ
С начала октября НБУ ввел на валютном рынке режим "управляемой гибкости". За это время сегмент уже успел приспособиться к нововведениям.
Выводы НБУ
По мнению Юрия Гелетия, в ноябре произошло улучшение ситуации на валютном рынке по сравнению с сентябрем того же года.
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Объем сделок между банками без участия НБУ увеличился почти в три раза по сравнению с сентябрем – до 88 миллионов долларов в день. Среднедневная чистая продажа валюты НБУ уменьшилась до 111 миллионов долларов по сравнению со 128 миллионами долларов в сентябре.
Также он добавил, что официальный курс колеблется в обе стороны таким образом, реагируя на изменения на валютном рынке.
На наличном рынке ситуация устойчива – гривна укрепилась на 0,8% с начала ноября. Разница между официальным и наличным курсом приблизилась к 3%.
Что будет с долларом в декабре
Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что сейчас у НБУ продолжается подготовка к следующему этапу либерализации валютного сектора.
Можно предположить, что в декабре курсовые границы на межбанке будут на более широком уровне 36 – 38 гривен за доллар и 39 – 41 гривну за евро, а текущие колебания не превысят 0,2 гривны. Разница между курсами покупки и продажи также будет в ноябрьских пределах – не больше 0,1 гривны.
Также в декабре на валютный рынок будут влиять следующие факторы:
- ситуация на фронте;
- успеваемость атак россиян на критическую инфраструктуру;
- финансовая помощь от международных партнёров Украины;
- увеличение объемов экспорта;
- рост ВВП в Украине