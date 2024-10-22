Більше за середню зарплату в Україні: скільки коштуватимуть 500 євро у листопаді

У листопаді вартість 500 євро може перевищити середню зарплату в Україні. Річ у тім, що коливання на валютному ринку та інфляційні процеси сприяють тому, що курс євро зростає.

Скільки коштуватимуть 500 євро у листопаді

Як розповів банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу, прогнозований курс євро на кінець жовтня – початок листопада складає: 45 – 47 гривні за євро (на міжбанку) та 45 – 47,5 гривні за євро (на готівковому ринку).

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Таким чином, у листопаді ціна 500 злотих на міжбанку коливатиметься від 22 500 гривень до 23 500 гривень. На готівковому ринку 500 євро можуть коштувати дещо більше – від 22 500 гривень – до 23 750 гривень.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ З одного боку, так би мовити, "ззовні", цінова кон’юнктура змінюватиметься (через інфляцію очікується об'єктивне подорожчання товарів та послуг щонайменше на 5 – 7%), а з іншого – "ізсередини" – валютний ринок не штормитиме, а курсові показники більш-менш залишатимуться в межах коридорів 45 – 47 гривні за євро (на міжбанку) та 45 – 47,5 гривні за євро (на готівковому ринку).

Станом на 22 жовтня, курс євро наступний: