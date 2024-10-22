Сколько будут стоить 500 евро в ноябре
Как рассказал банкир Тарас Лесовой для 24 Канала, прогнозируемый курс евро на конец октября – начало ноября составляет: 45 – 47 гривны за евро (на межбанке) и 45 – 47,5 гривны за евро (на наличном рынке).
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Таким образом, в ноябре цена 500 злотых на межбанке будет колебаться от 22 500 гривен до 23 500 гривен. На наличном рынке 500 евро могут стоить несколько больше – от 22 500 гривен – до 23 750 гривен.
С одной стороны, так сказать, "извне", ценовая конъюнктура будет меняться (из-за инфляции ожидается объективное подорожание товаров и услуг минимум на 5 – 7%), а с другой – "изнутри" – валютный рынок не будет штормить, а курсовые показатели более-менее будут оставаться в пределах коридоров 45 – 47 гривни за евро (на межбанке) и 45 – 47,5 гривни за евро (на наличном рынке).
По состоянию на 22 октября, курс евро следующий:
- На межбанке: покупка евро происходит по 44,70 гривны, а продажа – по 45,30 гривны.
- На черном рынке: покупка евро по 45 гривны: покупка евро по 45,20 гривны, а продажа по 45,32 гривны.
- В обменниках: евро покупают по 44,73 гривны, а продают – по 45,46 гривны.