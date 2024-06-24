Біткойн дешевшає: скільки коштує головна криптовалюта у світі

Вартість біткойна падає. Якщо курс тижнем раніше становив понад 66 тисяч доларів за монету, то зараз ціна опустилася на 5 тисяч доларів.

Ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 24 червня має такий вигляд:

Bitcoin (BTC) – 61,38 тисячі долара за монету (-4,7% за добу);

(BTC) – 61,38 тисячі долара за монету (-4,7% за добу); Ethereum (ETH) – 3,30 тисячі долара за монету (-5,53% за добу).

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