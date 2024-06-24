Біткойн дешевшає: скільки коштує головна криптовалюта у світі

Вартість біткойна падає. Якщо курс тижнем раніше становив понад 66 тисяч доларів за монету, то зараз ціна опустилася на 5 тисяч доларів.
Ціна найпопулярніших криптовалют
Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 24 червня має такий вигляд:
- Bitcoin (BTC) – 61,38 тисячі долара за монету (-4,7% за добу);
- Ethereum (ETH) – 3,30 тисячі долара за монету (-5,53% за добу).
Читайте також Криптовалюти від А до Я: як працюють віртуальні активи
Що відбувається з біткойном
Ще минулого тижня курс біткойн повернувся у боковий діапазон від 60 до 65 тисяч доларів. Як повідомляють в Bitcoin Magazine, "ведмеді" захистили важливий рівень опору, однак не можуть розвинути успіх. Відтак на ринку встановилася хитка рівновага. Водночас "кити" продовжують накопичувати резерви.
Хто такі "ведмеді" та "кити" Кит – це той, хто володіє найбільшою кількістю криптовалюти, втім це не завжди одна людина – це може бути група криптоентузіастів, інвесторів, організацій тощо. Ведмідь – це той учасник ринку, який отримує вигоду не лише з ринку, який росте, але з такого, де відбувається спад вартості активів.
Є висока ймовірність, що Федеральна резервна система (ФРС) не змінюватиме процентні ставки наступного місяця. Попри це учасники ринку очікують. що умови кредитування покращаться не пізніше вересня.
Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT
. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.