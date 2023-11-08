Курс долара в обмінниках та банках: скільки коштує валюта

Долар в банках та на чорному ринку дещо дешевшає, а в обмінниках ціна навпаки росте, хоч і не суттєво. Євро ж тримається на рівні при купівлі у 39,8 -39,9 гривні, але на чорному ринку ціна становить понад 40 гривень.

Курс валют у банках

Станом на ранок 8 листопада, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,25 гривні (-5 копійок проти 7 листопада), а продаж – 37,75 гривні (-7 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 39,9 гривні (без змін), а продаж – в середньому за 40,5 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,3 гривні (+3 копійки), а продаж – 37,65 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(+3 копійки), а продаж – (+7 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,85 гривні (+9 копійок), а продаж – 40,29 гривні (бе змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,47 гривні (-8 копійок), а продаж – 37,6 гривні (-7 копійок).

(-8 копійок), а продаж – (-7 копійок). Євро купують за 40,05 гривні (-10 копійок), а продають за 40,25 гривні (-10 копійок).

Долар у 2023 році: як змінювалася валюта

Від початку 2023 року долар на готівковому ринку дешевшав. Водночас у липні, серпні та вересні курс валюти почав зростати. Відтак у вересні було зафіксовано найвищу вартість за рік – 38,6 гривні за долар.

На початку жовтня Нацбанк України впровадив режим керованого гнучкого курсоутворення. І хоч це не впливає на готівковий курс безпосередньо, але частина валюти може переміщуватися між двома сегментами.