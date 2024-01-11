Долар майже не змінився за добу: який курс в банках, обмінниках та на чорному ринку

На сьогодні долар лише трішки додав в ціні при продажі обмінниками, а на чорному ринку втратив декілька копійок. Натоміть в банках без суттєвих змін. Чого не скажеш про євро, яке і дорожчає, і дешевшає.

Курс валют у банках

Станом на ранок 11 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38,50 гривні (без змін проти 10 січня), а продаж – 39,20 гривні (-10 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,20 гривні (+10 копійок), а продаж – в середньому за 42,95 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,70 гривні (без змін), а продаж – 39,29 гривні (+14 копійок), за даними finance.ua.

(без змін), а продаж – (+14 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 42,50 гривні (+1 копійка), а продаж – 43,09 гривні (+21 копійка).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39 гривень (-10 копійок), а продаж – 39,15 гривні (-10 копійок).

(-10 копійок), а продаж – (-10 копійок). Євро купують за 42,65 гривні (-5 копійок), а продають за 42,85 гривні (-5 копійок).

Затримка грошей з Заходу: що буде з економікою

Як розповів у ефірі телемарафону гендиректор Advanter Group Андрій Длігач, якщо навіть відбудеться затримка міжнародної допомоги, значних коливань курсу не відбудеться. Це пояснюють тим, що Нацбанк накопичив достатню кількість резервів.

Андрій Длігач Доктор економічних наук, генеральний директор Advanter Group Ми отримуємо і перекази наших трудових мігрантів, яких минулого року майже 10 мільярдів доларів було відправлено в Україну. Є суттєві резерви національного банку, які є рекордними на поточний момент. Відповідно достатньо ресурсу, щоб втримати курс долара

До речі, за словами Длігача, українці, які заробляють за кордоном та надсилають кошти, підтримують українську економіку цим. Загалом, цьогоріч курс не має зазнати значних змін.