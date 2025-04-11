Як зміниться вартість доставки газу з 1 травня

Вартість доставки газу змінилась з 1 січня. Цей платіж розраховується індивідуально на весь наступний рік.

Як розраховується тариф за доставку газу

Тариф за доставку газу розраховується з урахуванням даних за минулий газовий рік, повідомляє 24 Канал з посиланням Газ.Правду.

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В вересні завершується так званий газовий рік. І саме від спожитого обсягу з 1 жовтня 2023 по 30 вересня 2024 року залежатиме, скільки ви платитимете за доставку "блакитного палива" в 2025 році,

– йдеться у повідомленні Газ.Правди.

Тобто, платіж у за доставку газу у 2025 році може бути як меншим, так і більшим ніж торік.

Як визначається цей тариф:

щоб порахувати місячний платіж за доставку потрібно кількість спожитих кубів за газовий рік помножити на тариф за доставку куба;

значення, що вийшло необхідно поділити на 12.

Важливо! За доставку газу потрібно платити навіть за умови, що ви не користуєтесь ним, але під'єднані до мережі. Водночас потрібно зауважити, що в такому випадку у розрахунках враховуються мінімально можливі обсяги.