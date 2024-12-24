Ціни на світло після Нового року: скільки буде коштувати 1 кіловат у 2025 році

Протягом 2024 року українці вже відчули на своєму гаманці зростання тарифу на електроенергію. З 1 січня 2025 року розпочинається новий бюджетний рік зі своїми тарифами та комунальною платою.

Які тарифи будуть діяти з 1 січня

З 1 січня 2025 року тариф на електроенергію в Україні буде встановлений на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину, повідомляє 24 Канал. Він залишиться незмінним як мінімум до кінця опалювального сезону.

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Споживачі із багатозонними лічильниками електроенергії можуть скоротити свої витрати. Наприклад, ті, хто використовує двозонний тариф, сплачуватимуть лише 2,16 гривні за кіловат-годину за електроенергію, спожиту в період з 23:00 до 7:00 ранку.

Для домогосподарств, обладнаних тризонними лічильниками, витрати на електроенергію розподіляються так:

З 23:00 до 7:00 ранку (нічні години) тариф становить 1,728 гривні за кіловат-годину.

З 7:00 до 8:00 ранку, з 11:00 до 8:00 вечора та з 22:00 до 23:00 вечора (напівпікові години) ціна складає 4,34 гривні за кіловат-годину.

З 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 (годин пік) тариф збільшується до 6,48 гривні за кіловат-годину.

Зверніть увагу! Тризонний лічильник найбільш вигідний для домогосподарств з високим споживанням енергії, яке можна контролювати, уникаючи годин пік. Правильне використання та контроль періодів споживання електроенергії мають важливе значення для максимальної економії.