Здорожчав до максимуму: вартість газу у Європі змінилася

Вартість природного газу у Європі тримається на найвищому рівні з грудня 2023 року. Так сталося через зростання імпорту морем, спричинене побоюваннями з приводу постачання російськими трубопроводами.

Вартість газу в Європі

Ф'ючерси на хабі TTF в Нідерландах зросли на 2% і зараз торгуються на рівні 41,2 євро за мегават-годину, приблизно 460 доларів за тисячу кубометрів. Ця тенденція до зростання спостерігається протягом останніх двох тижнів.

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Агентство повідомляє, що російський газ продовжує надходити через прикордонний перехід "Суджа", незважаючи на раптову атаку українських сил минулого тижня. Крім того, 11 серпня Україна повідомила, що російські війська розпалили пожежу на окупованій території Запорізької атомної електростанції. Влада повідомила, що рівень радіації на об'єкті залишається в межах норми.

Очікується, що в умовах значних змін у світовій енергетичній динаміці зростання цін на газ під час критичного сезону накопичення запасів сприятиме збільшенню поставок скрапленого природного газу (СПГ) до США, ключового постачальника для Європи. Згідно з даними відстеження суден, у липні Європа зазнала зниження імпорту ЗПГ, тоді як Азія зафіксувала найвищий місячний обсяг ЗПГ зі США з 2021 року.

У нещодавньому аналізі S&P Global Commodity Insights зазначається, що зниження попиту на скраплений природний газ (СПГ) в Азії цього місяця, частково пов'язане зі зниженням температури, а також ескалація геополітичних ризиків на Близькому Сході, впливає на прибутковість маршрутів транспортування СПГ. Цей зсув може призвести до збільшення перенаправлення вантажів СПГ зі США до Європи.

Конкуренція за зріджений природний газ (ЗПГ) в Азії продовжує посилюватися, оскільки останні події висвітлили нестабільність поставок палива до Європи. Події минулого місяця підкреслили, наскільки швидко доступ Європи до ЗПГ може зменшитися. Тим часом, сильна спека в Азії ще більше підвищила попит на це важливе джерело енергії в регіоні.