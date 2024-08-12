Дефіцит бюджету в Україні

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, на необхідності прискорити виділення кредиту Україні в розмірі 50 мільярдів доларів. Затримки з постачання зброї змусили Київ шукати гроші на зарплати військовим.

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Сергій Марченко Міністр фінансів України Це означає, що країна буде змушена зафіксувати дефіцит, який, за оцінками інших урядовців, цього року становитиме трохи менше чверті ВВП – близько 43,5 мільярда доларів.

Ще у квітні цього року була схвалена пряма військова допомога США у розмірі 27 мільярдів доларів. Проте її виділення все ще залишається більш повільним.

Ми все ще відчуваємо нестачу необхідної зброї, боєприпасів і снарядів,

– сказав він.

Марченко висловив побоювання, що якщо так триватиме і далі, Україні не вистачить грошей на зарплати військовим. Нині країна у вразливому становищі.