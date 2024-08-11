Скільки доларів вийде на 10 000 гривень
Зараз купити американську валюту обійдеться в середньому від 41,30 гривні. Втім ціна може варіюватися відповідно до місця, де купляти валюту. Наприклад:
- Середній курс в банках становить 41,30 гривні. А за 10 000 гривень вийде придбати десь 242 долари 13 центів.
Читайте також Майже як в Україні: скільки треба віддати за 1000 доларів у Польщі
- На чорному ринку за 10 000 гривень ви придбаєте таку ж суму, як і у банках.
- Водночас обмінники продаватимуть валюту за ціною в 41,40 гривні, й відповідно, на 10 000 гривень вийде вже менше – 241 долар 50 центів.
Чи зміниться курс у серпні
За словами економіста Данила Моніна, якими він поділився з 24 Каналом, з серпня по грудень Україна очікує 22 мільярди доларів від західних партнерів. Для порівняння, за перші 7 місяців 2024 року Україна отримала 16 мільярдів доларів.
Таким чином, НБУ триматиме курс у діапазоні 41 – 42 гривень.
Втім стабілізацію гривні може перешкодити різке підвищення податків, заплановане українським урядом з вересня
Експерт пояснює, що різке підвищення податків може призвести до неконкурентності української продукції та необхідності підіймати ціни, включаючи нові податки у продукцію.