Сколько долларов получится на 10 000 гривен

Сейчас купить американскую валюту обойдется в среднем от 41,30 гривны. Впрочем, цена может варьироваться в соответствии с местом, где покупать валюту. Например:

Средний курс в банках составляет 41,30 гривны. А за 10 000 гривен получится приобрести где-то 242 доллара 13 центов.

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На черном рынке за 10 000 гривен вы приобретете такую же сумму, как и в банках.

В то же время обменники будут продавать валюту по цене в 41,40 гривны, и соответственно, на 10 000 гривен получится уже меньше – 241 доллар 50 центов.

Изменится ли курс в августе

По словам экономиста Даниила Монина, которыми он поделился с 24 Каналом, с августа по декабрь Украина ожидает 22 миллиарда долларов от западных партнеров. Для сравнения, за первые 7 месяцев 2024 года Украина получила 16 миллиардов долларов.

Таким образом, НБУ будет держать курс в диапазоне 41 – 42 гривен.

Даниил Монин Экономический эксперт Впрочем стабилизации гривны может помешать резкое повышение налогов, запланированное украинским правительством с сентября

Эксперт объясняет, что резкое повышение налогов может привести к неконкурентности украинской продукции и необходимости поднимать цены, включая новые налоги в продукцию.

Заметьте! Это, соответственно, будет стимулировать увеличение импорта и девальвацию как компенсацию за увеличение налогов.