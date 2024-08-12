Стоимость газа в Европе

Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах выросли на 2% и сейчас торгуются на уровне 41,2 евро за мегаватт-час, примерно 460 долларов за тысячу кубометров. Эта тенденция к росту наблюдается в течение последних двух недель.

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Агентство сообщает, что российский газ продолжает поступать через пограничный переход "Суджа", несмотря на внезапную атаку украинских сил на прошлой неделе. Кроме того, 11 августа Украина сообщила, что российские войска разожгли пожар на оккупированной территории Запорожской атомной электростанции. Власти сообщили, что уровень радиации на объекте остается в пределах нормы.

Ожидается, что в условиях значительных изменений в мировой энергетической динамике рост цен на газ во время критического сезона накопления запасов будет способствовать увеличению поставок сжиженного природного газа (СПГ) в США, ключевого поставщика для Европы. Согласно данным отслеживания судов, в июле Европа претерпела снижение импорта СПГ, тогда как Азия зафиксировала самый высокий месячный объем СПГ из США с 2021 года.

В недавнем анализе S&P Global Commodity Insights отмечается, что снижение спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии в этом месяце, частично связано со снижением температуры, а также эскалация геополитических рисков на Ближнем Востоке, влияет на прибыльность маршрутов транспортировки СПГ. Это смещение может привести к увеличению перенаправления грузов СПГ из США в Европу.

Напомним! Конкуренция за сжиженный природный газ (СПГ) в Азии продолжает усиливаться, поскольку последние события высветили нестабильность поставок топлива в Европу. События прошлого месяца подчеркнули, насколько быстро доступ Европы к СПГ может уменьшиться. Между тем, сильная жара в Азии еще больше повысила спрос на этот важный источник энергии в регионе.