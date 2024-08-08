Через Курську область: ціни на газ у Європі підскочили

Ціни на газ у Європі зросли до найвищого рівня за цей рік. Так сталося через чутки, що українські війська захопили ключовий пункт транзиту газу у Курській області.

Ціни на газ у Європі

Ф'ючерси на еталонний газ зросли на 4,8%, досягнувши 38,45 євро за мегават-годину, що є найвищим рівнем з грудня. Це зростання відбулося після повідомлення російського військового блогу "Рыбарь", в якому стверджується, що українські війська захопили газозабірну станцію поблизу міста Суджа. Однак ця заява залишається неперевіреною незалежними джерелами.

Читайте також Майже 108 мільярдів євро: ЄС підрахував скільки грошей вже надано Україні

Нещодавно російська державна компанія "Газпром" утрималася від надання будь-яких коментарів. Міністерство оборони України та Генеральний штаб Збройних сил України також вирішили не реагувати.

Станція Суджа відіграє важливу роль у трубопровідній мережі, яка забезпечує транспортування російського газу до Європи через Україну.

Зусилля Європи, спрямовані на зменшення залежності від російського газу, активізувалися, але потенційне скорочення поставок все ще може застати континент зненацька. Галузеві експерти попереджають, що таке скорочення може призвести до значного зростання цін як для споживачів, так і для бізнесу. Незважаючи на ці зусилля, регіон все ще не запровадив санкції проти російського газу, що залишає кілька областей все ще залежними від цього життєво важливого джерела енергії

Потік газу стабільний, жодних змін. Якби Україна хотіла зупинити потік, вона могла б зробити це, не захоплюючи Суджу,

– сказав Сергій Макогон, колишній генеральний директор Gas TSO України, яка управляє мережею.

Оператор газотранспортної системи України у своєму щоденному оновленні повідомив, що потоки газу на четвер очікуються в межах норми. Оператор зазначив, що номінації, які слугують індикатором поставок, можуть відрізнятися від фактичних поставок. Це слідує за заявою "Газпрому", який підтвердив, що потоки газу в середу були на стандартному рівні.