Нові рекорди: ціни на какао почали різко падати

Нещодавно вартість какао сильно зросла. Однак, зараз відбувається не менш стрімке падіння вартості цього продукту.

Чому зменшуються ціни

Показник тижневого падіння вартості какао склав майже 30%. Відбувається повернення цін до попереднього рівня.

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Загалом вартість какао зменшилась на 7,6%. Зараз ціна цього продукту за метричну тонну склала 6 990 доларів.

Уже згодом частина витрат була компенсована. Тоді какао торгувалось вище на 0,9%.

Як вартість какао рекордно подорожчала

Падіння ціни какао на 28% є найбільшим, починаючи з 1959 року.

Близько двох тижнів тому, вартість какао за метричну тонну зросла до 12 тисяч доларів. Такому різкому збільшенню ціни сприяв значний дефіцит продукту на ринку. До такої обмеженої пропозиції привів неврожай у Західній Африці.

Щобільше, деякі трейдери, через цю ситуацію, були вимушені покинути ринок. Вартість закупки занадто зросла, аби вони змогли утримувати свої позиції.

Не можна ігнорувати і загальну фінансову кризу. Складна економічна ситуація змушує трейдерів відкласти покупку продукту. А згодом вони змушені хеджувати свої закупки.

Неврожай у Західній Африці створює проблеми на ринку какао протягом останніх 3 років.