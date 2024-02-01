У чотири рази дорожча минулорічної: як зросла вартість картоплі у 2024 році

Раптовий ріст цін на картоплю неабияк сколихнув продуктовий ринок на початку року. Виявилось, що такий різкий стрибок вартості є результатом різноманітних факторів.

Яка нова ціна картоплі

В останній місяць зими вартість картоплі досягла позначки у 18-23 гривні за кілограм. А це у чотири рази перевищує цінові показники минулого року.

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Про це повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар", передає 24 Канал. Відтак, зростання вартості картоплі може вплинути на споживачів, фермерів і ринки харчових продуктів, вимагаючи у них адаптації до нових умов.

Чому вартість настільки зросла

Аналітики прогнозують, що вартість картоплі продовжить зростати протягом весни. Річ у тім, що імпортована продукція, яка надходитиме на ринок – не буде мати низької ціни.

Причини стрибка цін множинні та охоплюють наступні аспекти:

складнощі з вирощуванням картоплі через непередбачувані погодні умови, які спонукали фермерів переглянути свої аграрні пріоритети на користь інших овочів;

зменшення врожаю в Європі;

якість продукції, що не відповідає вимогам тривалого зберігання.

Таким чином, обставини свідчать про складну динаміку на ринку картоплі в Україні, де цінова волатильність обумовлена як внутрішніми виробничими викликами, так і зовнішніми торговельними факторами.

Яка вартість борщового набору у 2024 році

Для 24 Каналу науковиця Інна Сало розповіла, що у лютому плодово-овочеві можуть незначно подорожчати. Вона повідомила, що ціни на овочі борщового набору до кінця зими можуть підвищитися проти цін станом на 23 січня 2024 року.

Відтак, прогнозується, що ціни зростуть наступним чином: