Індекс куті у 2024 році: як змінилась ціна страви за рік

Кутя – традиційна страва, яка є невіддільною частиною різдвяного столу українців. Без неї не обходиться жоден Святвечір. Однак за рік ціна інгредієнтів для її приготування значно зросла.

Скільки коштує приготувати кутю у 2024 році

За підрахунками науковців Інституту аграрної політики, у 2024 році приготування пшеничної куті за традиційним рецептом у 950 грамів коштуватиме 175,05 гривні, передає 24 Канал.

Читайте також: Долар по 45: чи перетне курс критичну позначку у 2025 році та як змінювався цьогоріч

Найдорожчі інгредієнти куті цього року:

мак – 68,50 гривні за 200 грамів;

волоські чищені горіхи – 44,89 гривні;

родзинки – 21,73 гривні за 100 грамів.

Основна складова куті – пшенична крупа з твердої пшениці – коштуватиме 21,30 гривні за 400 грамів. До цього слід додати мед (16,90 гривні за 100 грамів) і цукор (50 грамів) – 1,73 гривні.

Ціна куті у 2024 році / Інфографіка 24 Каналу

Як змінились ціни на продукти за рік

24 Канал порівняв ціни на кутю у 2023 році та у 2024. Тож найбільше зросли ціни на пшеничну крупу та мед – на 122,9% та 111,3% відповідно.

Загалом вартість куті у 2024 році збільшилася на 68,8% порівняно з 2023 роком.

У порівнянні вартості інгредієнтів для приготування куті у 2023 та 2024 роках спостерігається суттєве зростання цін на основні продукти:

Мак подорожчав на 59,3%, з 43 гривень за 200 грамів у 2023 році до 68,50 гривні у 2024 році (+25,50 гривні). Волоські чищені горіхи подорожчали значно більше – на 87%, з 24,00 гривень до 44,89 гривні, що є найбільшим підвищенням вартості серед інгредієнтів. Родзинки також стали дорожчими – на 24,2%, з 17,50 гривні за 100 грамів до 21,73 гривні. Пшенична крупа зросла на 122,9%, з 9,60 гривні до 21,30 гривні за 400 грамів, що є найбільшим відсотковим збільшенням серед інгредієнтів. Мед подорожчав на 111,3%, з 8,00 гривень до 16,90 гривні за 100 грамів, що також суттєво вплинуло на загальну вартість куті. Цукор став дорожчим лише на 7,5% – з 1,61 гривні до 1,73 гривні за 50 грамів.

У скільки обійдеться Святвечір

Традиційні страви на Святвечір у 2024 році коштуватимуть близько 1 365 гривень для середньостатистичної родини.

Юрій Лупенко Директор Інституту аграрної економіки Мова йде про різдвяне меню, яке включає традиційні страви для святкового столу середньостатистичної родини: кутю та узвар, смажену рибу, вінегрет, вареники (з картоплею, капустою, вишнями), тушковану капусту, пісний борщ з квасолею, смажену картоплю, а також свіжі та солоні овочі.

Отже, вартість святкування Різдва цього року на 41% перевищує тогорічну, яка становила лише 970 гривень. Основною причиною зростання цін є наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну та воєнні дії, що тривають.