Вартість лохини стрімко зростає: її ціна уже перевищила тогорічну

Лохина заполонила український ринок. Попри це, вартість ягоди далеко не бюджетна. Щобільше, нині вона коштує навіть дорожче, ніж минулого року.

Яка актуальна вартість лохини

Нині українська лохина доступна за ціною 410 гривень за кілограм. При цьому, минулого року сезон ягоди розпочався з ціни в 300 гривень за кілограм. Тобто, її вартість зросла аж на 110 гривень.

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Варто зауважити, що минулого року вартість лохини згодом знизилася до 70 – 90 гривень за кілограм у розпал сезону. Однак, спрогнозувати якою буде її ціна цьогоріч надалі – доволі складно.

Скільки коштує полуниця

У 2023 році лохина принесла Україні рекордну експортну виручку в 16,5 мільйонів доларів. Це зробило її більш прибутковою для експортерів, ніж яблуко, яке принесло 14,1 мільйона доларів виручки.

Ціни на полуницю на початку сезону варіювалися від 100 до 150 гривень за кілограм. Проте, зараз спостерігається зниження вартості полуниці. Вона коштує 60 – 65 гривень за кілограм. Минулого року ціни почали знижуватися вже у червні, і схожа ситуація очікується цьогоріч.

Цьогоріч сезон української полуниці розпочався на кілька тижнів раніше завдяки сприятливим погодним умовам.