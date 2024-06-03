Яка актуальна вартість лохини
Нині українська лохина доступна за ціною 410 гривень за кілограм. При цьому, минулого року сезон ягоди розпочався з ціни в 300 гривень за кілограм. Тобто, її вартість зросла аж на 110 гривень.
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Варто зауважити, що минулого року вартість лохини згодом знизилася до 70 – 90 гривень за кілограм у розпал сезону. Однак, спрогнозувати якою буде її ціна цьогоріч надалі – доволі складно.
Скільки коштує полуниця
Ціни на полуницю на початку сезону варіювалися від 100 до 150 гривень за кілограм. Проте, зараз спостерігається зниження вартості полуниці. Вона коштує 60 – 65 гривень за кілограм. Минулого року ціни почали знижуватися вже у червні, і схожа ситуація очікується цьогоріч.