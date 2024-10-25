Офіційний курси опустилися: євро знову найсуттєвіше

25 жовтня 2024, 16:57
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Автор: Валерія Городинська

За останню добу долар втратив всього 1 копійку в ціні, у той час, як євро подешевшало на 11 копійок. З наступного понеділка вартість обох валют зросте.

Офіційний курс 25 жовтня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,26 гривні. Тобто ціна валюти впала на 1 копійку проти 24 жовтня.

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Офіційний курс євро натомість становить 44,54 гривні. Тобто, ціна виросла на 11 копійок.

Станом на 28 жовтня курс НБУ буде такий:

  • долар – 41,31 гривні, 
  • євро – 44,71 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 25 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

  • У банках: купівля – 41,10 гривні, продаж – по 41,55 гривні,
  • На чорному ринку: купівля – 41,50 гривні, продаж – по 41,55 гривні,
  • В обмінниках: купівля – 40,86 гривні, продаж – 41,53 гривні.

Прогноз курсу долара наступного тижня

За прогнозами банкіра Тараса Лєсового для 24 Каналу, останній день жовтня офіційний курс долара застигне на позначці 41,3 – 41,5 гривні. 

 

Тарас Лєсовий

Начальник департаменту казначейства Глобус Банку

За цей же період зростання інфляції сумарно може скласти близько 2 – 2,5%. У 2024 році показник загалом сягне 8,3 – 8,5%.

Важливо! Будь-які можливі відповіді курсу на інфляційний тиск будуть гаситися регулятором. 