Офіційний курс 25 жовтня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,26 гривні. Тобто ціна валюти впала на 1 копійку проти 24 жовтня.

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Офіційний курс євро натомість становить 44,54 гривні. Тобто, ціна виросла на 11 копійок.

Станом на 28 жовтня курс НБУ буде такий:

долар – 41,31 гривні,

євро – 44,71 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 25 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,10 гривні, продаж – по 41,55 гривні,

купівля – продаж – На чорному ринку: купівля – 41,50 гривні, продаж – по 41,55 гривні,

купівля – продаж – В обмінниках: купівля – 40,86 гривні, продаж – 41,53 гривні.

Прогноз курсу долара наступного тижня

За прогнозами банкіра Тараса Лєсового для 24 Каналу, останній день жовтня офіційний курс долара застигне на позначці 41,3 – 41,5 гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку За цей же період зростання інфляції сумарно може скласти близько 2 – 2,5%. У 2024 році показник загалом сягне 8,3 – 8,5%.

Важливо! Будь-які можливі відповіді курсу на інфляційний тиск будуть гаситися регулятором.