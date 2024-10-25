Официальный курс 25 октября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,26 гривны. То есть цена валюты упала на 1 копейку против 24 октября.

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Официальный курс евро взамен составляет 44,54 гривны. То есть, цена выросла на 11 копеек.

По состоянию на 28 октября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,31 гривны,

евро – 44,71 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 25 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,10 гривны, продажа – по 41,55 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,50 гривны, продажа – по 41,55 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 40,86 гривны, продажа – 41,53 гривны.

Прогноз курса доллара на следующей неделе

По прогнозам банкира Тараса Лесового для 24 Канала, последний день октября официальный курс доллара застынет на отметке 41,3 – 41,5 гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка За этот же период рост инфляции суммарно может составить около 2 – 2,5%. В 2024 году показатель в целом достигнет 8,3 – 8,5%.

Важно! Любые возможные ответы курса на инфляционное давление будут гаситься регулятором.