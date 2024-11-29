Паливо подешевшало: АЗС зробили покупцям подарунок

Протягом листопада вартість пального знижувалася на кілька копійок за місяць. Проте вже 27 листопада ситуація змінилася, й ціни впали на кілька гривень.

Чому ціна впала

На початку місяця спостерігалося коливання на нафтовому ринку та завершення періоду активного споживання, але тепер ситуація змінилася, передає 24 Канал з посиланням на Главком.

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Ще два тижні тому літр дизпалива коштував 50,9 гривні. Проте вчора вона упала до 49,75 гривні, тобто на 0,1%.

На інші види палива вартість така:

Бензин А95+ – 56,57 гривні;

Бензин А95 – 53,10 гривні;

Бензин А92 – 52,83 гривні;

Скраплений газ – 34,51 гривні.

У нас зараз, так би мовити, нестандартний період – "Чорна п'ятниця". Усі торгові мережі знижують ціни, і автозаправні станції – також. Тут слід зазначити, що АЗС знижували вартість своєї продукції й у минулі роки, але саме у п'ятницю, і це тривало до кінця вікенду. Але цього року акція стартувала ще вчора, вийшла своєрідна "Чорна середа". У деяких мережах супермаркетів "Чорна п'ятниця" тиждень триває, тож і АЗС борються за лояльність покупця,

– розповів директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

На його думку, скоро ціни повернуться до ринкових. Відповідно літр бензину А-92 коштуватиме плюс-мінус 53,2 гривні.