Гречка подешевшала: як змінились ціни на продукти у 2023 році

Ціна на товар залежить від багатьох факторів, зокрема сезонності та імпортної частки. Протягом 2023 року вартість деяких продуктів знизилась на понад 50%.

На які продукти знизилась ціна

Протягом 2023 року найбільше знизилась ціна на олію, крупи та деякі овочі. Зокрема гречка стала дешевшою у понад 2 рази – на 59,2%. Зараз ця крупа коштує в середньому 30,5 гривень за кілограм.

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Ціна на цибулю, серед усіх овочів, знизилась найбільше . Вартість цього продукту стала меншою на 50,7% і тепер складає орієнтовно 15,1 гривні за кілограм.

. Вартість цього продукту стала меншою на 50,7% і тепер складає орієнтовно 15,1 гривні за кілограм. Морква стала дешевшою на 48,9%. Тепер вона коштує до 11,4 гривні за кілограм.

стала дешевшою на 48,9%. Тепер вона коштує до 11,4 гривні за кілограм. Ціна на олію стала нижчою на 15,2% і склала в середньому 59,2 гривні за літр.

стала нижчою на 15,2% і склала в середньому 59,2 гривні за літр. Яйця подешевшали на 9,4% і мають вартість 5,6 гривні за штуку.

Які продукти найбільше подорожчали

Вартість м'яса та молочних продуктів значно зросла торік. Зокрема ціна на яловичину стала більшою на 19,9% і становить 243,6 гривні за кілограм. Своєю чергою, свинина подорожчала на 14,9% і тепер коштує 193,6 гривні за кілограм.

Також виросла вартість таких продуктів у 2023 році:

молочна продукція стала дорожчою на 10%;

яблука – на 35,4%;

картопля – 64,5%.

Держстат повідомив, що внаслідок сповільнення рівня інфляції, тенденція зростання споживчих цін набула значення 5,1%.