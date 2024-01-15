Гречка подешевшала: як змінились ціни на продукти у 2023 році
15 січня 2024, 17:05Читать новость на русском
Джерело:Держстат
Ціна на товар залежить від багатьох факторів, зокрема сезонності та імпортної частки. Протягом 2023 року вартість деяких продуктів знизилась на понад 50%.
На які продукти знизилась ціна
Протягом 2023 року найбільше знизилась ціна на олію, крупи та деякі овочі. Зокрема гречка стала дешевшою у понад 2 рази – на 59,2%. Зараз ця крупа коштує в середньому 30,5 гривень за кілограм.
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- Ціна на цибулю, серед усіх овочів, знизилась найбільше. Вартість цього продукту стала меншою на 50,7% і тепер складає орієнтовно 15,1 гривні за кілограм.
- Морква стала дешевшою на 48,9%. Тепер вона коштує до 11,4 гривні за кілограм.
- Ціна на олію стала нижчою на 15,2% і склала в середньому 59,2 гривні за літр.
- Яйця подешевшали на 9,4% і мають вартість 5,6 гривні за штуку.
Які продукти найбільше подорожчали
Вартість м'яса та молочних продуктів значно зросла торік. Зокрема ціна на яловичину стала більшою на 19,9% і становить 243,6 гривні за кілограм. Своєю чергою, свинина подорожчала на 14,9% і тепер коштує 193,6 гривні за кілограм.
Також виросла вартість таких продуктів у 2023 році:
- молочна продукція стала дорожчою на 10%;
- яблука – на 35,4%;
- картопля – 64,5%.