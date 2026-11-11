Проїзд у метро Києва: якою є реальна собівартість поїздки у 2026 році

Щоденні поїздки у метро коштують столичному бюджету значно дорожче, ніж зафіксований тариф. Фінансові звіти підприємства демонструють суттєвий розрив між чинним тарифом та реальними витратами.

Скільки насправді коштує одна поїздка у метро

За перші дев'ять місяців 2026 року собівартість перевезення одного пасажира у столичній підземці сягнула 54,10 гривні. Такі дані навели у фінансовій звітності КП "Київський метрополітен" у відповідь на запит РБК-Україна.

Це означає, що реальна ціна поїздки у кілька разів перевищує ту суму, яку кияни та гості міста щодня сплачують на турнікетах.

Попри колосальну різницю між собівартістю та чинним тарифом, у самому підприємстві заспокоюють пасажирів.

Питання підвищення тарифу на проїзд не є компетенцією підприємства,

– наголосили представники метрополітену.

Зауважте! Тобто рішення про зміну вартості проїзду може ухвалювати виключно міська влада, а наразі таких кроків не анонсували.

Чому витрати підприємства залишаються високими

На фінансовий стан підземки суттєво впливає падіння пасажиропотоку. За 10 місяців 2026 року середньодобовий обсяг перевезень становить 626,6 тисячі пасажирів, тоді як у 2021 році цей показник становив 874,9 тисячі.

Крім того, метрополітен несе значні витрати на забезпечення безперебійної роботи під час відключень світла. Усі електричні підстанції об'єднані в єдину систему, що дозволяє маневрувати живленням, а в разі дефіциту енергії підприємство просто знижує парність руху поїздів.

Які додаткові функції виконує підземка під час війни

Варто нагадати, що підземні станції сьогодні працюють як споруди подвійного призначення. Під час повітряних тривог рух на наземних ділянках зупиняється, але під землею поїзди продовжують курсувати, а самі станції слугують безкоштовним укриттям.

Пріоритетом у такі моменти є робота вентиляції, санвузлів та водопостачання. До речі, у серпні 2026 року на чотирьох станціях навіть тестували пілотний проєкт із зонування платформ спеціальними наліпками для укриття, проте масштабувати його не стали, оскільки люди зазвичай обирають звичні для себе місця.

Нагадаємо, що торік собівартість проїзду у метро становила 43,68 гривні. Таку цифру назвали в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.