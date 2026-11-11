Близько 135 тисяч споживачів без світла: Росія вдарила по енергооб'єкту на Одещині

Унаслідок ворожих обстрілів постраждала одна людина. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Тисячі людей без світла

Увечері 10 та вночі 11 листопада ворог цілив по енергетичній інфраструктурі області. Внаслідок атаки пошкоджено енергооб'єкти, а без електропостачання залишились близько 135 тисяч споживачів.

Електрики після російських ударів немає у частині Болградського, Білгород-Дністровського та Одеського районів.

За словами Кіпера, фахівці Укренерго та ДТЕК "Одеські електромережі" розпочали аварійно-відновлювальні роботи, щоб оперативно заживити знеструмлені населені пункти.

На час проведення ремонтних робіт органи місцевого самоврядування відкрили додаткові Пункти незламності. Актуальний перелік Пунктів незламності – тут– додали в Одеській ОВА.