Близько 135 тисяч споживачів без світла: Росія вдарила по енергооб'єкту на Одещині

Росіяни вдарили по енергетиці Одещини / GettyImages (ілюстративне)
Російські удари по Одещині спричинили аварійні відключення електроенергії. Без світла залишилися частини трьох районів регіону.
Унаслідок ворожих обстрілів постраждала одна людина. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
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Тисячі людей без світла
Увечері 10 та вночі 11 листопада ворог цілив по енергетичній інфраструктурі області. Внаслідок атаки пошкоджено енергооб'єкти, а без електропостачання залишились близько 135 тисяч споживачів.
Електрики після російських ударів немає у частині Болградського, Білгород-Дністровського та Одеського районів.
За словами Кіпера, фахівці Укренерго та ДТЕК "Одеські електромережі" розпочали аварійно-відновлювальні роботи, щоб оперативно заживити знеструмлені населені пункти.
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