Численні пошкодження, серед поранених – поліцейські: Росія масовано вдарила по Житомирщині

Як повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, росіяни почали завдавати ударів звечора 10 листопада.

Adv

популярні відео

Які наслідки

Під прицілом окупантів опинилися об'єкти енергетичної, транспортної та паливної інфраструктури. Влучання зафіксували в Житомирській, Глибочицькій, Олевській, Звягельській та Оліївській громадах.

Влучання спричинили руйнування цивільних об'єктів. Пошкоджено приватне підприємство, житлові будинки та щонайменше 20 автомобілів.

Усім чотирьом постраждалим медики надають допомогу. Серед травмованих – співробітники Національної поліції, які фіксували наслідки попередньої атаки та зазнали поранень через повторний удар ворога.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, а також про вибухи та їхні наслідки ви можете прочитати у телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, у ніч проти 11 листопада російські війська запустили по Україні керовану авіаційну ракету Х-59/69, "Бандеролі" та 163 ударні БпЛА різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалось збити або знешкодити 144 цілі, зокрема 72 реактивні Shahed.

Увечері 10 листопада ворог атакував Чернігів. Ворожий удар припав на район Нової Подусівки, де було пошкоджено громадський транспорт. Через це в місті тимчасово не курсують три автобусні маршрути.