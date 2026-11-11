Многочисленные повреждения, среди раненых – полицейские: Россия массированно ударила по Житомирщине

Как сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко, россияне начали наносить удары вечером 10 ноября.

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Какие последствия

Под прицелом оккупантов оказались объекты энергетической, транспортной и топливной инфраструктуры. Попадания зафиксированы в Житомирской, Глыбочицкой, Олевской, Звягельской и Олиевской громадах.

Попадания привели к разрушению гражданских объектов. Повреждены частное предприятие, жилые дома и не менее 20 автомобилей.

Всем четырем пострадавшим медики оказывают помощь. Среди раненых – сотрудники Национальной полиции, которые фиксировали последствия предыдущей атаки и получили ранения в результате повторного удара врага.

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Напомним, в ночь на 11 ноября российские войска запустили по Украине управляемую авиационную ракету Х-59/69, "Бандероли" и 163 ударных БпЛА разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить или подавить 144 цели, в том числе 72 реактивных Shahed.

Вечером 10 ноября враг атаковал Чернигов. Вражеский удар пришелся на район Новой Подусовки, где был поврежден общественный транспорт. Поэтому в городе временно не курсируют три автобусных маршрута.