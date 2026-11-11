В небе летали "Шахеды", "Герберы" и "Бандероли": сколько вражеских целей уничтожила ПВО

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

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Как отработала ПВО?

Воздушное нападение началось в 18:00 10 ноября. Российские войска запустили из акватории Черного моря управляемую авиационную ракету Х-59/69, а также 163 ударных беспилотника.

Среди них были дроны Shahed, в частности реактивные, "Гербера", S8000 "Бандероль" / "Дань-Т" и беспилотники-имитаторы типа "Пародия".

Запуски осуществлялись с российских городов Орла, Курска, Миллерова и Шаталова, а также из временно оккупированного Крыма – из района Гвардейского.

Отбивали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 08:00 11 ноября противовоздушная оборона сбила и подавила 144 вражеские цели.

В частности, удалось обезвредить:

130 беспилотников, в том числе 72 реактивных Shahed;

14 беспилотников "Бандероль" / "Дань-Т".

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К сожалению, зафиксировано попадание российских средств воздушного нападения в 17 точках. Еще в 7 местах упали обломки сбитых целей.

В то же время несколько ударных беспилотников оставались в воздушном пространстве Украины.

Напомним, в ночь на 11 ноября российские войска подверглись атаке несколько регионов Украины, в результате чего имеются разрушения, пожары и пострадавшие.

В Харькове под ракетный удар попал Салтовский район: на территории гаражного кооператива возник масштабный пожар площадью 900 квадратных метров, огонь охватил 38 гаражных боксов и 15 автомобилей. Также в городе повреждены многоэтажные жилые дома, гаражи и легковые автомобили.

В Черкасской области россияне провели атаку на энергетическую инфраструктуру в Уманском районе, поэтому часть потребителей осталась без электроснабжения.

В Ровенской области, в Костопольской общине, повреждены три частных дома, в одном из них разрушены стена и крыша; по предварительным данным, обошлось без пострадавших.