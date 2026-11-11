В небе летали "Шахеды", "Герберы" и "Бандероли": сколько вражеских целей уничтожила ПВО

Ночная атака 11 ноября / Getty Images
В ночь на 11 ноября российские военные провели атаку на Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 163 ударными беспилотниками различных типов. Украинская противовоздушная оборона уничтожила и перехватила большинство из них.
Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.
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Как отработала ПВО?
Воздушное нападение началось в 18:00 10 ноября. Российские войска запустили из акватории Черного моря управляемую авиационную ракету Х-59/69, а также 163 ударных беспилотника.
Среди них были дроны Shahed, в частности реактивные, "Гербера", S8000 "Бандероль" / "Дань-Т" и беспилотники-имитаторы типа "Пародия".
Запуски осуществлялись с российских городов Орла, Курска, Миллерова и Шаталова, а также из временно оккупированного Крыма – из района Гвардейского.
Отбивали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 08:00 11 ноября противовоздушная оборона сбила и подавила 144 вражеские цели.
В частности, удалось обезвредить:
- 130 беспилотников, в том числе 72 реактивных Shahed;
- 14 беспилотников "Бандероль" / "Дань-Т".
К сожалению, зафиксировано попадание российских средств воздушного нападения в 17 точках. Еще в 7 местах упали обломки сбитых целей.
В то же время несколько ударных беспилотников оставались в воздушном пространстве Украины.
Прогнозы
Напомним, в ночь на 11 ноября российские войска подверглись атаке несколько регионов Украины, в результате чего имеются разрушения, пожары и пострадавшие.
В Харькове под ракетный удар попал Салтовский район: на территории гаражного кооператива возник масштабный пожар площадью 900 квадратных метров, огонь охватил 38 гаражных боксов и 15 автомобилей. Также в городе повреждены многоэтажные жилые дома, гаражи и легковые автомобили.
В Черкасской области россияне провели атаку на энергетическую инфраструктуру в Уманском районе, поэтому часть потребителей осталась без электроснабжения.
В Ровенской области, в Костопольской общине, повреждены три частных дома, в одном из них разрушены стена и крыша; по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
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