Проезд в киевском метро: какова реальная себестоимость поездки в 2026 году

Сколько на самом деле стоит одна поездка на метро

За первые девять месяцев 2026 года себестоимость перевозки одного пассажира в столичной подземке достигла 54,10 гривны. Такие данные приведены в финансовой отчетности КП "Киевский метрополитен" в ответ на запрос РБК-Украина.

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Это означает, что реальная стоимость поездки в несколько раз превышает ту сумму, которую киевляне и гости города ежедневно платят на турникетах.

Несмотря на колоссальную разницу между себестоимостью и действующим тарифом, в самом предприятии успокаивают пассажиров.

Вопрос повышения тарифа на проезд не входит в компетенцию предприятия– подчеркнули представители метрополитена.

Обратите внимание! То есть решение об изменении стоимости проезда может принимать исключительно городская власть, а пока таких шагов не анонсировали.

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Почему расходы предприятия остаются высокими

На финансовое состояние метрополитена существенно влияет падение пассажиропотока. За 10 месяцев 2026 года среднесуточный объем перевозок составляет 626,6 тысячи пассажиров, тогда как в 2021 году этот показатель составлял 874,9 тысячи.

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Кроме того, метрополитен несет значительные расходы на обеспечение бесперебойной работы в условиях отключений света. Все электрические подстанции объединены в единую систему, что позволяет маневрировать питанием, а в случае дефицита энергии предприятие просто снижает частоту движения поездов.

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Стоит напомнить, что подземные станции сегодня работают как сооружения двойного назначения. Во время воздушных тревог движение на наземных участках останавливается, но под землей поезда продолжают курсировать, а сами станции служат бесплатным укрытием.

Приоритетом в такие моменты является работа вентиляции, санузлов и водоснабжения. Кстати, в августе 2026 года на четырех станциях даже тестировали пилотный проект по зонированию платформ специальными наклейками для укрытия, однако масштабировать его не стали, поскольку люди обычно выбирают привычные для себя места.

Напомним, что в прошлом году себестоимость проезда в метро составляла 43,68 гривны. Такую цифру назвали в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.