На ринках уже продають ранній виноград: де знайти найвигідніші ціни

На українських ринках з'явився ранній виноград нового врожаю, а вибір продукції поступово збільшується. Попри старт сезону, ціни поки залишаються доволі високими, хоча покупці вже можуть знайти різні сорти в широкому ціновому діапазоні.

Скільки коштує ранній виноград на ринках України

На українському ринку розпочався сезон продажу раннього винограду. За даними ринку "Столичний", у дрібному гурті ягоду продають за ціною від 150 до 250 гривень за кілограм.

Особливо широкий вибір нині представлений виноградом із Нікополя. Залежно від сорту та якості, його можна придбати за 160–240 гривень за кілограм. Постачання також активно здійснюються з Одеської області, де триває збір ранніх сортів.

Разом із виноградом на прилавках побільшало й інших сезонних фруктів. Великі сливи продають по 50–60 гривень за кілограм, дрібніші – приблизно по 40 гривень, абрикоси коштують близько 50 гривень, великі персики – 100 гривень, а нектарини – близько 60 гривень за кілограм.

Також покупці можуть придбати великі ягоди лохини за 165 гривень за кілограм, полуницю – за 160–200 гривень, а черешню – за 135–165 гривень. Крім того, на ринках уже з'явилися новий урожай груш по 50 гривень та яблук по 35 гривень за кілограм.

Які ціни на виноград у супермаркетах України

У великих торговельних мережах ціни на виноград поки що залишаються вищими, ніж на оптових ринках, що характерно для початку сезону. Станом на зараз покупці можуть знайти такі пропозиції:

АТБ – виноград імпортний від 219,95 гривні за кілограм;

Сільпо – виноград від 199 до 249 гривні за кілограм залежно від сорту та країни походження;

Varus – виноград коштує від 199,90 гривні за кілограм;

Novus – ціни стартують приблизно від 209 гривні за кілограм;

Auchan – виноград продається в середньому за 199–239 гривні за кілограм.

Таким чином, найвигідніші пропозиції поки що можна знайти саме на гуртових і фермерських ринках. Водночас зі збільшенням обсягів українського врожаю та розширенням поставок у торговельні мережі ціни на виноград можуть поступово знижуватися протягом найближчих тижнів.

Тим часом виробництво смородини в Україні продовжує скорочуватися, попри поступове збільшення площ насаджень. Водночас основний урожай ягоди, як і раніше, забезпечують українські домогосподарства.