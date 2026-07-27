Сколько стоит ранний виноград на рынках Украины.

На украинском рынке начался сезон продаж раннего винограда. По данным рынка "Столичный" , в мелкой группе ягоду продают по цене от 150 до 250 гривен за килограмм.

Особенно широкий выбор представлен виноградом из Никополя. В зависимости от сорта и качества его можно приобрести за 160–240 гривен за килограмм. Снабжение также активно осуществляются из Одесской области, где продолжается сбор ранних сортов.

Вместе с виноградом на прилавках прибавилось и других сезонных фруктов. Большие сливы продают по 50–60 гривен за килограмм, более мелкие – примерно по 40 гривен, абрикосы стоят около 50 гривен, крупные персики – 100 гривен, а нектарины – около 60 гривен за килограмм.

Также покупатели могут приобрести крупные ягоды голубики за 165 гривен за килограмм, клубнику – за 160–200 гривен, а черешню – за 135–165 гривен. Кроме того, на рынках появился новый урожай груш по 50 гривен и яблок по 35 гривен за килограмм.

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Какие цены на виноград в супермаркетах Украины

В крупных торговых сетях цены на виноград пока остаются выше, чем на оптовых рынках, что характерно для начала сезона. По состоянию на сегодняшний день покупатели могут найти следующие предложения:

АТБ – виноград импортный от 219,95 гривен за килограмм;

Сильпо – виноград от 199 до 249 гривен за килограмм в зависимости от сорта и страны происхождения;

Varus – виноград стоит от 199,90 грн за килограмм;

Novus – цены стартуют примерно от 209 гривен за килограмм;

Auchan – виноград продается в среднем за 199–239 гривен за килограмм.

Таким образом, самые выгодные предложения пока можно найти именно на оптовых и фермерских рынках. В то же время, с увеличением объемов украинского урожая и расширением поставок в торговые сети цены на виноград могут постепенно снижаться в ближайшие недели.

Между тем , производство смородины в Украине продолжает сокращаться, несмотря на постепенное увеличение площадей насаждений. В то же время, основной урожай ягоды по-прежнему обеспечивают украинские домохозяйства.