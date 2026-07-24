В каких областях выращивают больше всего смородины в Украине

Украинские домохозяйства остаются основными производителями смородины, сообщает AgroTimes. По данным Государственной службы статистики, в 2025 году они обеспечили 96% общего производства ягоды, тогда как на промышленные предприятия пришлось лишь 4%.

Всего в прошлом году в Украине собрали 207,6 тысячи центнеров смородины, или около 20,8 тысячи тонн. Статистика учитывает совокупный урожай черной, красной и желтой смородины.

Крупнейшим производителем стала Днепропетровская область, где собрали 37 тысяч центнеров, что составляет почти 18% общеукраинского урожая. В четверку лидеров также вошли Львовская область (19,5 тысячи центнеров), Винницкая область (14,6 тысячи центнеров) и Полтавская область (14,3 тысячи центнеров).

В то же время крупнейшие промышленные производители смородины работают в Волынской, Хмельницкой и Тернопольской областях. Общая площадь насаждений этой культуры в Украине в настоящее время составляет около 3,5 тысячи гектаров. После сокращения в 2015–2023 годах площади под смородиной начали постепенно увеличиваться, однако из-за более низкой урожайности общий объем производства продолжает уменьшаться.

Сколько стоит смородина в супермаркетах Украины

Несмотря на сокращение урожая, смородина уже появилась в продаже в украинских торговых сетях. Стоимость ягоды зависит от региона, производителя и упаковки.

По состоянию на конец июля черная смородина в больших супермаркетах продается примерно по следующим ценам:

"Сильпо" – от 199 до 249 гривен за килограмм (в зависимости от происхождения и наличия акций);

Novus – около 219 гривен за килограмм;

METRO – в среднем 189–229 гривен за килограмм;

Varus – ориентировочно 199 гривен за килограмм.

В то же время в сезон на рынках цены часто ниже, чем в супермаркетах, особенно в регионах, где выращивают значительные объемы смородины. На стоимость ягоды влияют объемы нового урожая, погодные условия и логистические расходы. По мере увеличения предложения в разгар сезона цены могут постепенно снижаться.

К слову, в Украине начали стремительно снижаться цены на садовую голубику. Причиной стало массовое поступление нового урожая на рынок, хотя по сравнению с прошлым годом ягода по-прежнему остается значительно дороже.