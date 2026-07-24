Які області вирощують найбільше смородини в Україні

Українські домогосподарства залишаються основними виробниками смородини, повідомляє AgroTimes. За даними Державної служби статистики, у 2025 році вони забезпечили 96% загального виробництва ягоди, тоді як на промислові підприємства припало лише 4%.

Загалом торік в Україні зібрали 207,6 тисячі центнерів смородини, або близько 20,8 тисячі тонн. Статистика враховує сукупний урожай чорної, червоної та жовтої смородини.

Найбільшим виробником стала Дніпропетровська область, де зібрали 37 тисяч центнерів, що становить майже 18% загальноукраїнського врожаю. До четвірки лідерів також увійшли Львівська область (19,5 тисячі центнерів), Вінницька область (14,6 тисячі центнерів) та Полтавська область (14,3 тисячі центнерів).

Водночас найбільші промислові виробники смородини працюють у Волинській, Хмельницькій та Тернопільській областях. Загальна площа насаджень культури в Україні нині становить близько 3,5 тисячі гектарів. Після скорочення у 2015–2023 роках площі під смородиною почали поступово збільшуватися, однак через нижчу врожайність загальний обсяг виробництва продовжує зменшуватися.

Скільки коштує смородина у супермаркетах України

Попри скорочення врожаю, смородина вже з'явилася у продажу в українських торгівельних мережах. Вартість ягоди залежить від регіону, виробника та фасування.

Станом на кінець липня чорна смородина у великих супермаркетах продається приблизно за такими цінами:

Сільпо – від 199 до 249 гривень за кілограм (залежно від походження та наявності акцій);

Novus – близько 219 гривень за кілограм;

METRO – у середньому 189 – 229 гривень за кілограм;

Varus – орієнтовно 199 гривень за кілограм.

Водночас у сезон на ринках ціни часто нижчі, ніж у супермаркетах, особливо в регіонах, де вирощують значні обсяги смородини. На вартість ягоди впливають обсяги нового врожаю, погодні умови та логістичні витрати. У міру збільшення пропозиції в розпал сезону ціни можуть поступово знижуватися.

До слова, в Україні почали стрімко знижуватися ціни на садову лохину. Причиною стало масове надходження нового врожаю на ринок, хоча порівняно з минулим роком ягода все ще залишається значно дорожчою.