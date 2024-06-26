Долар та євро знову подорожчали

В банках та обмінниках за добу спостерігається ріст ціни валют. Найсуттєвіше подорожчав долар в обмінниках. Водночас на чорному ринку відбувається несуттєвий спад вартості.

Курс валют у банках

Станом на ранок 26 червня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,45 гривні (+5 копійок проти 25 червня), а продаж – 40,95 гривні (+5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,45 гривні (+5 копійок), а продаж – у середньому за 44,10 гривні (+10 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,79 гривні (-2 копійки), а продаж – 40,88 гривні (-2 копійки).

(-2 копійки), а продаж – (-2 копійки). Євро купують за 43,90 гривні (-5 копійок), а продають за 44,05 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 40,65 гривні (+18 копійок), а продають – за 41,05 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(+18 копійок), а продають – за (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 43,75 гривні (+10 копійок), а продаж – 44,15 гривні (-9 копійок).

Скільки може коштувати долар

Експерт Борис Кушнірук розповів 24 Каналу, що на сьогодні курс американської валюти залежить від Національного банку. Крім того, в Україні імпорт вдвічі перевищує експорт, а це означає, що ми "живемо" за кошти зовнішньої допомоги, яку надають партнери.

Борис Кушнірук Економіст Отже, золотовалютні резерви – це фактично те джерело, з якого формується курс. І, в принципі, Національний банк може встановити курс на рівні, як 35 гривень, так і 45 гривень.

Кушнірук пояснює, що він прихильник саме повільної девальвації, але прогнозованої. Це означає, що бізнес та населення повинні знати, в які терміни й у якому обсязі вона буде проведена.

Наприклад, Нацбанк має ухвалити рішення, що потрібно провести девальвацію на 10%, чи на 12%. Відтак, двічі на місяці проводиться девальвація на пів відсотка, умовно кажучи,

– додає експерт.

На думку Бориса Кушнірука, проблемою є те, що Нацбанк не дає чіткої відповіді, а це, своєю чергою, створює "непрозорість".





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