Різке підвищення тарифів на воду в Києві: хто з червня платитиме на 50% більше

Як стало відомо, НКРЕКП прийняла рішення про підняття тарифів на воду в Києві. Відповідна постанова набирає чинності вже з 1 червня, отже суми у платіжках зростуть зовсім скоро.

Хто платитиме більше

Як стало відомо, НКРЕКП підвищила тарифи ПАТ АК "Київводоканал" на централізоване водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів із 25,32 гривні аж до 39,06 гривень за кубометр води (без ПДВ).

Читайте також: Новий тариф на електроенергію можуть запровадити до кінця тижня

Таким чином, підвищення тарифів ПАТ АК "Київводоканал" відбувається наступним чином:

на централізоване водопостачання: споживачам, які є суб’єктами господарювання – з 5,51 гривні до 9,66 гривні за кубометр (без ПДВ); споживачам, які не є суб’єктами господарювання – з 13,47 гривні до 21,42 гривні за кубометр (без ПДВ);

споживачам, які є суб’єктами господарювання – з 5,51 гривні до 9,66 гривні за кубометр (без ПДВ); споживачам, які не є суб’єктами господарювання – з 13,47 гривні до 21,42 гривні за кубометр (без ПДВ); на централізоване водовідведення: споживачам, які є суб’єктами господарювання – з 4,43 гривні до 6,79 гривні за кубометр (без ПДВ); споживачам, які не є суб’єктами господарювання – з 11,85 гривні до 17,64 гривні за кубометр (без ПДВ).

Що вплинуло на підвищення тарифів

Передбачається, що тарифи для населення застосовуватимуться на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року: на централізоване водопостачання – 13,47 гривні за кубометр (без ПДВ); на централізоване водовідведення – 11,85 гривні за кубометр (без ПДВ).

Крім того, регулятор переглянув тарифи ще 34 іншим ліцензіатам. Зазначається, що на зміну тарифів у першу чергу вплинули такі чинники: