Від 44 до 46 гривень: який курс євро прогнозують наступного тижня

Очікується, що європейська валюта може як дорожчати, так і дешевшати. Втім будь-які зміни будуть несуттєвими та в межах теперішніх показників.

Яким буде ринок на перетині вересня

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що наступного тижня курсові коливання будуть як у бік зменшення, так і у бік здорожчання.

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Він додав, що "система" змін, яка була утворена внаслідок дії режиму керованої гнучкості, буде збережена.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Відтак будь-які зміни у щоденному розрізі будуть незначними та цілком очікуваними.

Якими будуть загальні характеристики ринку

Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,1 гривні за євро, комерційні банки – до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти – до 1 – 1,3 гривні за євро.

міжбанк – до 0,1 гривні за євро, комерційні банки – до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти – до 1 – 1,3 гривні за євро. Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,3 – 0,5 за євро, обмінні пункти – 0,5 – 0,7 за євро.

комбанки – 0,3 – 0,5 за євро, обмінні пункти – 0,5 – 0,7 за євро. Різниця курсів продажу: комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – до 0,5 грн за євро.

Зверніть увагу! З 9 вересня по 15 вересня коридори валютних коливань можуть становити на міжбанку – 44 – 46 гривень за євро, а на готівковому ринку – 44 – 46,5 гривні за євро.

Лєсовий зазначає, що ситуація на ринку перебуватиме у "напівавтоматичному" стані, де курсові зміни будуть продиктовані ринком, а НБУ запобігатиме будь-яким негативним явищам.