Злотий дорожчає у перші дні зими: яка вартість польської валюти сьогодні

У перші дні грудня курс польського злотого демонструє зростання. Після вихідних вартість злотого зросла на 4 копійки. Як на це реагують банки та обмінники, читайте далі.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 2 грудня офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,21 гривні (+4 копійки від 29 листопада), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злотого в банках та обмінниках.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,00 гривні (+15 копійок) та продаж – 10,39 гривні (без змін).

Водночас обмінники купують злоті по 10,18 гривні (-2 копійки), а продають – уже по 10,30 гривні (без змін).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 021 гривню. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 039 гривень – у банках та 1 030 гривень в обмінниках.

Обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 018 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме приблизно 1 000 гривень.

Зверніть увагу! Остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.