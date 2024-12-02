Официальный курс злотого в Украине официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 2 декабря официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,21 гривны (+4 копейки от 29 ноября), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Курс злотого в банках и обменниках.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,00 гривны (+15 копеек) и продажа – 10,39 гривны (без изменений).

В то же время обменники покупают злотые по 10,18 гривны (-2 копейки), а продают – уже по 10,30 гривны (без изменений).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 021 гривну. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 039 гривен – в банках и 1 030 гривен в обменниках.

Обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 018 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит примерно 1 000 гривен.

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