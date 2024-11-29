Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 29 ноября официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,17 гривны (+3 копейки от 27 ноября), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Курс злотого в банках и обменниках.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 9,85 гривны (-5 копеек) и продажа – 10,39 гривны (+9 копеек).

В то же время обменники покупают злотые по 10,20 гривны (+10 копеек), а продают – уже по 10,30 гривны (+10 копеек).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 017 гривен. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 039 гривен – в банках и 1 030 гривен в обменниках.

Обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 020 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит примерно 985 гривен.

Окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.