Курс злотого до гривні знову демонструє зростання

Курс польського після вихідних демонстрував незначне падіння. Однак, валюта знову впевнено почала зростати як у банках, так і у обмінниках. Як змінилась вартість злотого до гривні, читайте далі.

Який офіційний курс злотого в Україні зараз Станом на 25 березня, офіційний курс злотого в Україні сягнув – 10,78 гривні (+7 копійок порівняно з 24 березня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Що робить НБУ, аби підтримати гривню зараз Курс злого в банках і обмінниках Згідно з даними "Мінфіну", курс злотого після вихідних змінився так: у банках середній курс купівлі становить – 10,40 гривні за злотий (+10 копійок), продажу – 11,05 гривні за злотий (-5 копійок);

середній курс купівлі становить – 10,40 гривні за злотий (+10 копійок), продажу – 11,05 гривні за злотий (-5 копійок); а в обмінниках середній курс покупки – 10,72 гривні за злотий (+2 копійки), продажу – 10,80 (без змін). У скільки обійдеться покупка 100 злотих сьогодні покупка 100 злотих у банку обійдеться в середньому у – 1 105 гривень;

обійдеться в середньому у – 1 105 гривень; в обмінниках придбати 100 злотих можна орієнтовно за – 1 080 гривень. Скільки можна отримати за 100 злотих сьогодні якщо здавати 100 злотих у банку, можна отримати в середньому – 1 040 гривень;

можна отримати в середньому – 1 040 гривень; при обміні 100 злотих в обміннику, можна отримати приблизно – 1 072 гривні. Зверніть увагу! Курс валюти безпосередньо залежить від фінансової установи, де відбувається обмін.