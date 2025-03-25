Какой официальный курс злотого в Украине сейчас

По состоянию на 25 марта, официальный курс злотого в Украине достиг – 10,78 гривны (+7 копеек по сравнению с 24 марта), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Курс злого в банках и обменниках

Согласно данным "Минфина", курс злотого после выходных изменился так:

у банках средний курс покупки составляет – 10,40 гривны за злотый (+10 копеек), продажи – 11,05 гривны за злотый (-5 копеек);

средний курс покупки составляет – 10,40 гривны за злотый (+10 копеек), продажи – 11,05 гривны за злотый (-5 копеек); а в обменниках средний курс покупки – 10,72 гривны за злотый (+2 копейки), продажи – 10,80 (без изменений).

Во сколько обойдется покупка 100 злотых сегодня

покупка 100 злотых в банке обойдется в среднем в – 1 105 гривен;

обойдется в среднем в – 1 105 гривен; в обменниках приобрести 100 злотых можно ориентировочно за – 1 080 гривен.

Сколько можно получить за 100 злотых сегодня

если сдавать 100 злотых в банк, можно получить в среднем – 1 040 гривен;

можно получить в среднем – 1 040 гривен; при обмене 100 злотых в обменнике, можно получить примерно – 1 072 гривны.

Обратите внимание! Курс валюты напрямую зависит от финансового учреждения, где происходит обмен.