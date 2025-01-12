Для тих, хто хоче відкладати в валюті: чи вигідно обмінювати гривні на долари

Багато українців прагне зберігати кошти у валюті. Найчастіше для цього обирають євро та долари

Чи варто робити відкладення в доларах

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин рекомендує обирати валюту для вкладень залежно від часу, коли ви плануєте здійснити обмін, повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик На перше півріччя і найближчі місяці я б рекомендував вкладати в долар. Він виглядає привабливішим за євро, оскільки євро зараз під тиском. Я вважаю, що активна фаза війни в Україні завершиться в першій половині цього року. Тому, спираючись на цей сценарій, можна сказати, що євро буде під тиском більшу частину півріччя.

Шевчишин наголошує, що євро почне відновлюватися, відносно долара при переході до перемовин чи досягненні певних мирних угод. А от гривня, за словами аналітика, буде при будь-яких обставинах слабшати.

Щодо вкладень: у перші три місяці 2025 року – це долар. Далі, оскільки Україна переходить до перемовин, Європа буде мати економічне пожвавлення. Це підтримає євро у другій половині року, і тоді євро може стати більш привабливим, ніж долар,

– зауважує Шевчишин.

Зверніть увагу! Шевчишин каже, що якщо війна триватиме до 2026 року, це посилюватиме тиск на євро.

А от експерт Артем Щербина вважає інакше. За його словами, теперішня ситуація схожа на ту, що була перед інаугурацією Трампа в 2017 році.

Артем Щербина Директор з інвестицій компанії Capital Times Тоді теж всі говорили про слабкість євро і те, що Трамп прийде і долар буде суперсильний. Але виявилося так, що в перший рік президентства Дональд Трамп одразу сказав, що він проти сильного долара. І виходить, що долар в перший рік його президентства показав найгіршу динаміку за останні 20 років.

Зауважте! Щербина прогнозує, що у 2025 році євро може перевищити психологічну позначку 50 гривень. А от середній курс долара цьогоріч складатиме 44 гривні.