Стоит ли делать отложения в долларах

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рекомендует выбирать валюту для вложений в зависимости от времени, когда вы планируете осуществить обмен, сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Андрей Шевчишин Финансовый аналитик На первое полугодие и ближайшие месяцы я бы рекомендовал вкладывать в доллар. Он выглядит привлекательнее евро, поскольку евро сейчас под давлением. Я считаю, что активная фаза войны в Украине завершится в первой половине этого года. Поэтому, опираясь на этот сценарий, можно сказать, что евро будет под давлением большую часть полугодия.

Шевчишин отмечает, что евро начнет восстанавливаться, относительно доллара при переходе к переговорам или достижении определенных мирных соглашений. А вот гривна, по словам аналитика, будет при любых обстоятельствах ослабевать.

По вложениям: в первые три месяца 2025 года – это доллар. Далее, поскольку Украина переходит к переговорам, Европа будет иметь экономическое оживление. Это поддержит евро во второй половине года, и тогда евро может стать более привлекательным, чем доллар,

– отмечает Шевчишин.

Обратите внимание! Шевчишин говорит, что если война продлится до 2026 года, это будет усиливать давление на евро.

А вот эксперт Артем Щербина считает иначе. По его словам, нынешняя ситуация похожа на ту, что была перед инаугурацией Трампа в 2017 году.

Артем Щербина Директор по инвестициям компании Capital Times Тогда тоже все говорили о слабости евро и то, что Трамп придет и доллар будет суперсильный. Но оказалось так, что в первый год президентства Дональд Трамп сразу сказал, что он против сильного доллара. И получается, что доллар в первый год его президентства показал худшую динамику за последние 20 лет.

Заметьте! Щербина прогнозирует, что в 2025 году евро может превысить психологическую отметку 50 гривен. А вот средний курс доллара в этом году будет составлять 44 гривны.