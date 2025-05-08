Фінансова криза загрожує Ватикану: Папа Франциск не впорався з проблемою

Бюджетний дефіцит Ватикану потроївся за час понтифікату Франциска. Причина – культура фінансової непрозорості держави.

Як Папа Франциск намагався подолати проблему

Спроби Франциска запровадити аудит, залучити зовнішніх фахівців та скоротити витрати натрапили на опір адміністративного апарату Ватикану, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Загалом Папа Франциск тричі урізав зарплати більше 250 кардиналам, а також припинив надавати високопосадовцям житло у Ватикані за зниженими цінами. Ці кроки відбивали бачення Франциском того, як має жити духовенство: скромно і смиренно.

За даними видання, особливий опір чинила Конгрегація доктрини віри – відомство, історично відоме як Інквізиція. Співробітники виводили кошти з офіційних рахунків, зберігали готівку в сумках та переводили гроші на особисті рахунки кардиналів.

Спроба навести лад закінчилася кримінальною справою: 2023 року кардинала Джованні Анджело Беччу визнали винним у шахрайстві на 400 мільйонів доларів.

За часткою мешканців, зайнятих у фінансах, Ватикан – один із світових лідерів. Але бюджетом керують священнослужителі, які краще розуміють духовну місію Церкви, аніж механізми функціонування казначейства,

– пише WSJ.

"Пожежа п'ятого рівня" – так описує ситуацію з фінансами Церкви, особливо з пенсійним фондом Ед Кондон, редактор католицького видання The Pillar.

Попередні кризи Ватикану

Ватикан не вперше стикається із фінансовою кризою. У Середньовіччі Церква фінансувала хрестові походи та будівництво собору Святого Петра за рахунок продажу індульгенцій. До 1870 року держава збирала податки з італійських територій, але з об'єднанням Італії залишилася крихітна територія без податкової бази.

У 1980-х Ватикан уславився серією фінансових скандалів. Банк міста-держави виявився винним у краху італійського Banco Ambrosiano, а його голову Роберто Кальві знайшли повішеним під мостом у Лондоні з цеглою в кишенях.

Ватикан виплатив майже 259 мільйонів доларів кредиторам італійського банку. Але питання – як фінансувати теократичну державу без податків – лишилося. До 2005 року, коли було обрано Бенедикта XVI, скандали переросли в системну кризу.

Наступний Папа має вирішувати ті ж проблеми, що не вдалося вирішити Франциску, зазначає WSJ.