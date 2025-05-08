Как Папа Франциск пытался преодолеть проблему

Попытки Франциска ввести аудит, привлечь внешних специалистов и сократить расходы натолкнулись на сопротивление административного аппарата Ватикана, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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В общем Папа Франциск трижды урезал зарплаты более 250 кардиналам, а также прекратил предоставлять чиновникам жилье в Ватикане по сниженным ценам. Эти шаги отражали видение Франциском того, как должно жить духовенство: скромно и смиренно.

По данным издания, особое сопротивление оказала Конгрегация доктрины веры – ведомство, исторически известное как Инквизиция. Сотрудники выводили средства с официальных счетов, хранили наличные в сумках и переводили деньги на личные счета кардиналов.

Попытка навести порядок закончилась уголовным делом: в 2023 году кардинала Джованни Анджело Беччу признали виновным в мошенничестве на 400 миллионов долларов.

По доле жителей, занятых в финансах, Ватикан – один из мировых лидеров. Но бюджетом управляют священнослужители, которые лучше понимают духовную миссию Церкви, чем механизмы функционирования казначейства,

– пишет WSJ.

"Пожар пятого уровня" – так описывает ситуацию с финансами Церкви, особенно с пенсионным фондом Эд Кондон, редактор католического издания The Pillar.

Предыдущие кризисы Ватикана

Ватикан не впервые сталкивается с финансовым кризисом. В Средневековье Церковь финансировала крестовые походы и строительство собора Святого Петра за счет продажи индульгенций. До 1870 года государство собирало налоги с итальянских территорий, но с объединением Италии осталась крошечная территория без налоговой базы.

В 1980-х Ватикан прославился серией финансовых скандалов. Банк города-государства оказался виновным в крахе итальянского Banco Ambrosiano, а его главу Роберто Кальви нашли повешенным под мостом в Лондоне с кирпичами в карманах.

Ватикан выплатил почти 259 миллионов долларов кредиторам итальянского банка. Но вопрос – как финансировать теократическое государство без налогов – остался. К 2005 году, когда был избран Бенедикт XVI, скандалы переросли в системный кризис.

Следующий Папа должен решать те же проблемы, что не удалось решить Франциску, отмечает WSJ.