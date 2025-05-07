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Как американские католики стали радикалами

Это кажется маловероятным, учитывая, что Франциск избрал многих кардиналов, которые будут решать этот вопрос.

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Некоторые влиятельные праворадикальные католики сделают все возможное, чтобы противостоять самым прогрессивным позициям покойного понтифика: его толерантности к гомосексуальности, заботе о бедных, обеспокоенности по поводу изменения климата и, что не менее важно, его оппозиции к жесткой иммиграционной политике президента США Дональда Трампа. Многие из этих ультраконсервативных лоббистов – американцы, поддержавшие движение Трампа "Сделаем Америку снова великой".

Среди этих хорошо связанных и хорошо финансируемых католиков MAGA есть:

Стив Бэннон , бывший советник Трампа и влиятельная ультраправая медиафигура. Бэннон осудил Франциска как антиамериканского марксиста, который "будет гореть в аду" за то, что позволил господствующей Коммунистической партии определенный контроль над церковью в Китае. Политик также упрекнул Папу за сочувственную реакцию на миграцию.

Роджер Стоун, еще один радикальный католик в окружении Трампа (и, как и Бэннон, осужденный преступник), заявил на X, что папство Франциска "никогда не было легитимным". Он также считает, что "там, где Франциск сейчас, тепло".

Что произошло с американскими католиками, которых когда-то считали относительно либеральным христианским сообществом? В 1960 году почти 80% католиков проголосовали за Джона Кеннеди не только потому, что он должен был стать первым католическим президентом США, но и потому, что им нравилась его политика. Некоторые евангельские протестанты, с другой стороны, считали его антихристом. В 2020 году только 49% католиков проголосовали за Джо Байдена, гораздо более набожного католика, чем был Кеннеди.

Конечно, не существует такого понятия, как "голос католиков", так же как не существует "голоса евреев". Приверженцы любой религии склонны делиться на консервативный и либеральный лагеря. Но среди многих американских католиков наблюдается заметный сдвиг в сторону более радикальной правой политики.

Эта тенденция частично является ответом на многолетний упадок организованной религии в США. Меньше молодежи заинтересовано в том, чтобы стать католическими священниками, а те, кто этим занимается, являются более консервативными.

Согласно отчету исследователей Католического университета Америки, 68% священников, рукоположенных между 1965 и 1969 годами, считали себя несколько или очень "богословски прогрессивными". Сегодня почти 85% новопосвященных священников утверждают, что они "консервативные" или даже "очень консервативные".

Религия стала орудием культурной войны в США

Но есть и другие причины, связанные преимущественно с расой и классом. Демократы ранее полагались на голоса менее образованных белых христиан, особенно в южных штатах. Несмотря на культурную консервативность, они поддерживали социально прогрессивную экономическую политику, которая отвечала их интересам.

Затем наступили 1960-е годы с Вторым Ватиканским собором, сексом, наркотиками и – пожалуй, самое главное – гражданскими правами для чернокожих американцев. Многие католики, а также евангельские христиане, перешли на сторону республиканцев, которые обещали культурную и социальную контрреволюцию: закон и порядок, семейные ценности и – завуалированными словами – сохранение верховенства белой расы.

Это привлекло их к "молчаливому большинству" Ричарда Никсона в конце того десятилетия, и еще большее количество – к движению MAGA Трампа примерно полвека спустя. Католики, проголосовавшие за Трампа в 2024 году, были преимущественно белыми, тогда как те, кто голосовал против него, были чернокожими или латиноамериканцами.

Опять же, эти разногласия не являются абсолютными. До сих пор есть прогрессивные американские католики, в частности известные кардиналы и епископы. Но растущее влияние католических общественных деятелей, которые хотят вернуть назад социальные и культурные изменения прошлого века, поражает. Бэннон и Стоун – лишь самые вопиющие примеры.

Пятеро судей Верховного суда США также являются консервативными католиками, как и вице-президент Джей Ди Вэнс, который обратился в 2019 году. Другой известный католик, Уильям Барр, генеральный прокурор Трампа во время его первого срока, описал секуляризм как "социальную патологию", которая имеет целью "уничтожить традиционный моральный порядок".

Христианская контрреволюция частично обусловлена теологией. Католики глубоко озабочены вопросом абортов из-за своей веры в то, что человеческая жизнь начинается с момента зачатия. Евангелисты раньше меньше занимались этим, прежде чем объединить усилия с католиками по вопросу государственной поддержки религиозных школ. Идеологической причиной была борьба с абортами, но политика вращалась вокруг использования федерального финансирования.

Не менее важно, что евангелисты и католические консерваторы все больше находят общий язык в культурных войнах, бушевавших с момента обращения Никсона к молчаливому большинству в 1969 году.

С одной стороны, находятся преимущественно хорошо образованные, часто светские, городские либералы, которые открыты к неортодоксальным взглядам на сексуальные обычаи, иммиграцию и гендерные предпочтения, но бдительны в отношении расизма, сексизма, гомофобии и ксенофобии.

С другой стороны, находятся менее образованные провинциальные и сельские американцы, которые верят в церковь, биологическое определение пола и право носить оружие. Они рассматривают антирасизм как угрозу своему социальному положению и в целом не беспокоятся о проблемах, которые раздражают либералов.

Это разделение в значительной степени является вопросом класса, как и предполагал Барак Обама во время своей президентской кампании 2008 года, когда пренебрежительно называл избирателей рабочего класса в бывших промышленных районах людьми, которые "цепляются за свое оружие или религию". Хиллари Клинтон ухудшила ситуацию в 2016 году, когда классифицировала половину сторонников Трампа как "корзину жалких людей".

Связи, устанавливаемые между различными причинами в культурных войнах, не всегда логичны, но это не делает их менее мощными. В 2020 году Трамп, который далеко не является набожным христианином, заявил, что Байден "был против Бога и против оружия". Для ультраконсервативного культурного борца связь очевидна: мы любим оружие, поэтому Бог тоже должен его любить. То, что среди таких борцов сейчас много католиков, конечно, обидно.