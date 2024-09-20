Держборг Великої Британії вперше за кілька десятиліть сягнув 100% ВВП

Державний борг Великої Британії вперше з 1960-х років досяг 100% від ВВП. Про це повідомила Національна статистична служба Великої Британії 20 вересня.

Борг Великої Британії

У серпні державні запозичення склали 13,7 мільярда фунтів стерлінгів, що на 30% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляє Національна статистична служба Великої Британії.

Читайте також Міжнародна допомога та мобілізація ресурсів: як уряд планує стабілізувати економіку

Ці цифри підкреслюють складну ситуацію з державними фінансами країни.

Даррен Джонс, головний секретар казначейства, зазначив, що ці показники відображають складну фінансову ситуацію, яку новий лейбористський уряд успадкував від попереднього консервативного керівництва.

Коли ми прийшли до влади, ми успадкували економіку, яка не працювала на трудовий клас. Сьогоднішні дані показують найвищий рівень серпневих запозичень за всю історію, окрім періоду пандемії. Державний борг досяг 100% ВВП, що є найвищим показником з 1960-х років,

– каже Джонс.

Державні запозичення Великої Британії в серпні склали 13,7 мільярда фунтів стерлінгів, що на 30% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.