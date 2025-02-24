Велика Британія надасть Україні рекордну суму військової допомоги
- Велика Британія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги на суму 4,5 мільярда фунтів стерлінгів.
- Прем'єр-міністр оголосив про запровадження найбільшого пакета санкцій проти Росії та висловив підтримку переговорам за участі України.
- Британія готова підтримувати Україну, включаючи можливе розміщення військ на її території за відповідних умов.
Велика Британія оголосила про рекордний пакет допомоги Україні на суму 4,5 мільярда фунтів стерлінгів. Це еквівалентно 5,69 мільярда доларів, що є найбільшою допомогою від країни з початку війни.
Найбільший пакет допомоги
Велика Британія прагне зміцнити Україну для гарантії стійкого миру, передає 24 Канал з посиланням на голову британського уряду Кіра Стармера під час саміту "Підтримай Україну".
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Для цього країна збільшує військову підтримку, а сума в 4,5 мільярда фунтів є найбільшою допомогою Великої Британії від початку повномасштабного вторгнення.
Прем'єр-міністр також оголосив про запровадження найбільшого пакета санкцій проти Росії, який він планує обговорити на наступній зустрічі лідерів G7.
Я вважаю, що країни G7 мають знизити ціни на нафту і брати участь в усіх санкціях,
– зазначає Кір Стармер.
Він також заявив, що зараз є можливість закласти основи для стабільного миру та зазначив необхідність участі України у переговорах.
Зауважте! Стармер заявив, що Велика Британія готова підтримувати це, в тому числі за допомогою своїх військ на території України за відповідних умов.