Велика Британія надасть Україні рекордну суму військової допомоги

Велика Британія оголосила про рекордний пакет допомоги Україні на суму 4,5 мільярда фунтів стерлінгів. Це еквівалентно 5,69 мільярда доларів, що є найбільшою допомогою від країни з початку війни.

Найбільший пакет допомоги

Велика Британія прагне зміцнити Україну для гарантії стійкого миру, передає 24 Канал з посиланням на голову британського уряду Кіра Стармера під час саміту "Підтримай Україну".

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Для цього країна збільшує військову підтримку, а сума в 4,5 мільярда фунтів є найбільшою допомогою Великої Британії від початку повномасштабного вторгнення.

Прем'єр-міністр також оголосив про запровадження найбільшого пакета санкцій проти Росії, який він планує обговорити на наступній зустрічі лідерів G7.

Я вважаю, що країни G7 мають знизити ціни на нафту і брати участь в усіх санкціях,

– зазначає Кір Стармер.

Він також заявив, що зараз є можливість закласти основи для стабільного миру та зазначив необхідність участі України у переговорах.

Зауважте! Стармер заявив, що Велика Британія готова підтримувати це, в тому числі за допомогою своїх військ на території України за відповідних умов.