Внаслідок весняної індексації: як змінилася максимальна і мінімальна пенсія в Україні
Джерело:ПФУ
На початку березня 2024 року відбувся перерахунок розмірів пенсійних виплат. Індексація охоплює також надбавки, підвищення та інші додаткові виплати.
Як змінились розміри пенсій
Якщо раніше мінімальна виплата для пенсіонерів становила 2 093 гривень, то нині вона сягнула – 2 361 гривні. Водночас максимальна пенсія дорівнює 10 прожитковим мінімумам, тобто нині становить – 23 610 гривень.
Читайте також: Оплата комуналки та безкоштовний проїзд: пенсіонери в Україні мають право на пільгиЗауважте! Перерахунок мінімальних пенсій залежить від віку пенсіонерів та їхнього страхового стажу. Він також безпосередньо пов'язаний зі збільшенням прожиткового мінімуму, що наразі становить 2 361 гривню.
Цьогоріч індексацію в Україні сформували таким чином, щоб максимально збільшити саме найменші пенсії. Тобто, додатково зросла мінімальна пенсія – до 2 725 гривень, а найбільша пенсія залишилась фактично на рівні 23 610 гривень. Про це розповіла в ефірі телемарафону міністр соціальної політики Оксана Жолнович.
У громадян, які отримують найменші пенсії – через брак страхового або трудового стажу, або через невеликі відрахування під час трудової діяльності – мінімальна пенсія зросте на 364 гривні. Торік і цьогоріч індексацію ми сформували таким чином, щоб максимально збільшити саме найменші пенсії. Відповідно у цих категорій мінімальна пенсія становитиме 2 725 гривень. А найбільша пенсія зросте одразу на 3 000 гривень, і це буде 23 610 гривень.
На чому базувалось збільшення пенсії
Збільшення пенсії ґрунтується на індикаторах інфляції та динаміці середньої заробітної плати по країні. Тобто, внаслідок індексації, пенсії в Україні також зростуть приблизно на 8%, що в середньому означає збільшення виплат на 322 гривні. Таким чином, середній розмір пенсії зросте до 5 717 гривень.Зауважте! З 1 квітня також заплановано автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч пенсіонерів, які продовжують свою трудову діяльність, з огляду на оновлені дані про страховий стаж.
Які ще зміни у пенсійних виплатах відбулися
Відповідно до перерахунків, з 1 березня пенсійні виплати інших категорії пенсіонерів виглядають так:
- Пенсіонери до 70 років зі стажем відповідно 30 років для жінок і 35 років для чоловіків нині мають пенсію, збільшену з 2 760 гривень – до 2 980 гривень;
- Для пенсіонерів, що не працюють, віком від 65 до 70 років зі стажем 30/35 років відповідно для жінок і чоловіків, а також пенсіонерів старше 80 років зі стажем 20/25 років відповідно для жінок і чоловіків, пенсія піднялася з 3 120 гривень до 3 370 гривень;
- Пенсіонери, які досягли 70 років зі стажем 30/35 років відповідно для жінок і чоловіків, отримують збільшену пенсію з 3 000 гривень до 3 240 гривень.